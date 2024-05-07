Нюша и Игорь Сивов объявили о разводе

Певица Нюша и бизнесмен Игорь Сивов приняли решение развестись после семи лет брака. Пара расстается на дружеской ноте, оставаясь близкими людьми и продолжая совместно воспитывать двоих детей.
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Информация о разладе в семье Нюши и Игоря появилась некоторое время назад. Все началось с интервью, которое певица дала Светлане Бондарчук. После откровений поп-дивы многие СМИ заподозрили Игоря Сивова в «якобы случившейся измене». Однако ни один из супругов не подтвердил эти слухи.
Нюша ушла от мужа Игоря Сивова. Фото: соцсети героя публикации
Затем фотографии с мужем исчезли из социальных сетей Нюши, а на публике ее стали замечать без обручального кольца. В этот период певица также кардинально изменила свой имидж. Кроме того, она возобновила свою музыкальную карьеру. Тем не менее, пара сохраняла молчание и отказывалась комментировать происходящее в их личной жизни.
И только на днях артистка впервые призналась, что давно не живет с мужем, заявив, что в ее жизни произошли изменения, но они с Игорем не считали нужным рассказывать об этом в публичном пространстве.
«Мы с Игорем уже давно не вместе и только сейчас готовы об этом рассказать. Между нами прекрасные отношения и взаимопонимание. Никого не обвиняю и прошу всех вместе со мной смотреть в будущее, а не в прошлое», — приводит «СтарХит» слова Нюши.
От Игоря Сивова певица родила двоих детей: дочку Симбу Серафиму и сына Саффрона. Артистка собирается воспитывать наследников вместе с теперь уже бывшим мужем. Она не будет препятствовать экс-возлюбленному видеться с детьми, которые очень привязаны к отцу. Пусть они и перестали быть мужем и женой, но остались родителями.