Разочаровавшаяся в 23-летнем муже-«сыне» учительница из Казани Айсылу Чижевская подает на развод

Казанская учительница Айсылу Чижевская рассказала, почему на самом деле вышла замуж за 23-летнего приемного сына.

Сначала многодетная мать, которая забирала в свою семью воспитанников детских домов, говорила, что своим поступком хотела спасти приемного сына от призыва. В этом случае он мог получить статус многодетного отца. Такую идею ей подсказали сотрудники органов опеки.

Дочь народного поэта Казани также объясняла сделанный шаг тем, что хотела продолжить род музыкантов.

Теперь же вскрылась «стыдная» тайна брака и развода. По словам Чижевской, она спасала Даниила от его нового якобы губительного увлечения, но ничего не получилось.

В беседе с «МК» Айсылу дала понять, что 18 лет ее «сын» уходил из приемной семьи и «приобрел опасные привычки». Брак должен был спасти парня от «порочной жизни», но это не сработало.

«Даниил теперь не под моим присмотром, взять под контроль его не удалось, и я не хочу нести ответственность, если завтра он что-то натворит, вот почему я подаю на развод», — сообщила о своем решении Чижевская.

Ранее молодая мать Арина Рыженкова, участвовавшая в «Фабрике звезд», рассказала, как рожала в туалете московского кафе.