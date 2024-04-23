В Ижевске SHAMAN пел «Я — русский!», преклонив колени перед поклонниками

Певец SHAMAN на концерте в Ижевске во время исполнения «Я — русский!» преклонил колени перед зрителями.
Ярослав Дронов пропел любимые поклонниками строчки и добавил немного вокализа. Во время исполнения композиции артист дошел до края сцены и встал на одно колено перед зрителями.
«Моя кровь от отца», — пел в этот момент SHAMAN, а зрители его приветствовали.
В конце трека Дронов подкинул в воздух микрофон, а потом ловко его поймал, получив шквал оваций.
Во время исполнения песни «Танцы на стеклах» Максима Фадеева SHAMAN положил микрофон в рубашку, помогая гитаристу в его партии. До этого музыкант заправлял микрофон под пояс штанов.
Ярослав Дронов. Фото: Telegram-канал SHAMAN'a, YouTube-канал M_channel
Ранее у Ярослава Дронова был концерт в Уфе, где он заплакал, исполняя песню про маму. Поклонники рассказали, что на артиста нахлынули эмоции, он не смог сдержать слез.