В Ижевске SHAMAN пел «Я — русский!», преклонив колени перед поклонниками

Певец SHAMAN на концерте в Ижевске во время исполнения «Я — русский!» преклонил колени перед зрителями.

Ярослав Дронов пропел любимые поклонниками строчки и добавил немного вокализа. Во время исполнения композиции артист дошел до края сцены и встал на одно колено перед зрителями.

«Моя кровь от отца», — пел в этот момент SHAMAN, а зрители его приветствовали.

В конце трека Дронов подкинул в воздух микрофон, а потом ловко его поймал, получив шквал оваций.

Во время исполнения песни «Танцы на стеклах» Максима Фадеева SHAMAN положил микрофон в рубашку, помогая гитаристу в его партии. До этого музыкант заправлял микрофон под пояс штанов.