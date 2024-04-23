В Ижевске SHAMAN пел «Я — русский!», преклонив колени перед поклонниками

Ярослав Дронов. Фото: Global Look Press

Пришедшие зрители пели с Ярославом Дроновым в унисон.

Певец SHAMAN на концерте в Ижевске во время исполнения «Я — русский!» преклонил колени перед зрителями.

Ярослав Дронов пропел любимые поклонниками строчки и добавил немного вокализа. Во время исполнения композиции артист дошел до края сцены и встал на одно колено перед зрителями.

«Моя кровь от отца», — пел в этот момент SHAMAN, а зрители его приветствовали.

В конце трека Дронов подкинул в воздух микрофон, а потом ловко его поймал, получив шквал оваций.

Во время исполнения песни «Танцы на стеклах» Максима Фадеева SHAMAN положил микрофон в рубашку, помогая гитаристу в его партии. До этого музыкант заправлял микрофон под пояс штанов.

Ярослав Дронов. Фото: Telegram-канал SHAMAN'a, YouTube-канал M_channel

Ранее у Ярослава Дронова был концерт в Уфе, где он заплакал, исполняя песню про маму. Поклонники рассказали, что на артиста нахлынули эмоции, он не смог сдержать слез.

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