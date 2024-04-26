В Санкт-Петербурге Ягудин будет кататься под пение Костомарова в честь Дня Победы

Российский фигурист Роман Костомаров на шоу в честь Дня Победы в Санкт-Петербурге споет перед зрителями.

В петербургском Ледовом дворце спортсмен выступит на гала-шоу «Любимые песни о главном». Он исполнит хит Игоря Корнелюка «Город, которого нет».

Песня станет музыкальным сопровождением для фигуриста Алексея Ягудина, который покажет мастерство на льду.

Такой необычный дуэт выступит в Санкт-Петербурге 5 мая.

Известно, что программу поставил Илья Авербух. Она посвящена песням XX века — от военных и послевоенных лет до 2000-х годов.

Роман Костомаров после ампутации рук и ног продолжает выходить на лед. Он рассказал, как справляется с падениями на льду, поделившись роликом. На видео заметно, что фигурист, столкнувшийся со сложностями, не теряет оптимизм и переносит трудности с улыбкой на лице.

Источник: ТАСС.