После шоу в Санкт-Петербурге Роман Костомаров рассказал, что для него это удовольствие

Знаменитый фигурист Роман Костомаров, который принял участие в ледовом шоу в Санкт-Петербурге, признался, что в настоящее время ему сложно справляться с физическими нагрузками. Однако, несмотря на ограниченные возможности, он продолжает упорно тренироваться и работать над собой.

Во время шоу Костомаров поразил зрителей не только своими навыками фигурного катания, но и вокальными способностями. Он исполнил песню Игоря Корнелюка «Город, которого нет».

По словам фигуриста, выступать в качестве певца для него было более волнительно, чем на привычной ледяной арене. Однако его исполнение тронуло зрителей до глубины души, благодаря его искренности и эмоциональности, сообщает 5-tv.ru .

«Каждый день я кататься не могу, но я стараюсь постепенно набирать форму и чувствовать себя на льду уверенно. Для меня это все равно в удовольствие», — сказал спортсмен.

В Санкт-Петербурге он выступил на льду вместе с Ильей Авербухом. Костомаров продолжает выходить на лед, несмотря на потерю конечностей.

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