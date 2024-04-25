Мэр Сочи рассказал о действующих в городе скидках для многодетных семей

Мэр Сочи Алексей Копайгородский рассказал, как многодетные семьи смогут сэкономить на отдыхе у Черного моря этим летом.

Оказывается, в текущем году предусмотрены программы лояльности, которыми смогут воспользоваться и приезжие, и сами жители города-курорта.

На некоторые виды развлекательных услуг будут введены специальные тарифы. Многодетные семьи смогут сэкономить на стоянке авто — за три часа на платной парковке не придется отдавать деньги.

На муниципальных пляжах можно будет взять лежак, зонтики и другой инвентарь вполцены.

Специальные тарифы будут действовать на многие развлечения, только придется предъявить документ, подтверждающий льготу.

«Мы впервые подготовили собственную систему лояльности для многодетных семей, которая касается предоставления туристических услуг», — цитирует Копайгородского sochi1.ru.

Ранее стало известно о том, что в горах Сочи стартует летний сезон.