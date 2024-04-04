Сочи, Анапа, Геленджик, Ялта: озвучены ценники отдыха на российском юге

Многие россияне годами отдают предпочтение отдыху на российском побережье Черного моря. Спрос увеличивается, а с ним растут и цены.

Как сказал вице-президент ассоциации Альянса туристических агентств России Алексей Черепахин, ожидается, что интерес к Краснодарскому краю в этом году повысится на 15%. Эта цифра совпадает с прогнозируемым ростом цен.

Самыми популярными у Россиян читаются Сочи, Анапа, Геленджик. Если вы собрались ехать предстоящим летом именно на эти курорты, то стоит рассчитывать бюджет, исходя из того, что за ночь в отеле придется отдать 4500-5000 рублей. Зачастую россияне ездят на юг на неделю, в этом случае придется отдать за жилье больше 30 тысяч рублей.

Если все же хочется сэкономить, можно рассмотреть Ялту, Феодосию и Алушту, где ценник одной ночи стартует от 3500 рублей. В Николаевке будет еще дешевле — от 2175 рублей, есть доступные варианты и в Керчи — от 2674 рублей, а также в Саки — от 2944 рублей.

«По акциям "раннее бронирование" выкупили от 25% до 50% номеров. Учитывая, что прямого авиасообщения с Симферополем нет, это хороший результат. Он говорит о том, что любители отдыха в Крыму примирились с этой ситуацией и готовы ехать на поезде или личном автомобиле», — сказал Черепахин.

Ранее рассказывалось о новом «разводе» туристов в Сочи.

Источник: yuga.ru.