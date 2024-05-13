В Санкт-Петербурге водитель упавшего в Мойку автобуса Курбонов отправлен в СИЗО

Октябрьский райсуд Санкт-Петербурга отправил в следственный изолятор 44-летнего водителя автобуса Рахматшоха Курбонова. Он, выполняя рейс, вместе с пассажирами упал в реку Мойку с Поцелуева моста. Несчастный случай унес жизни 7 человек.

Виновник аварии Курбонов говорит о том, что трагедия произошла из-за неисправных тормозов, у следствия же есть предположение, что водителю не было предоставлено полагающееся время для отдыха.

Известно о том, что руководитель колонны компании-перевозчика задержан. Также выяснилось, что его подозревают в фиктивной постановке на учет иностранцев.

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».

Рахматшох Курбонов на заседании, на котором его сопровождал переводчик, признал свою вину.

Защита Курбонова настаивала на избрании другой меры пресечения для отца троих детей, который является гражданином России, выплачивает ипотеку, пишет «Коммерсантъ» .

Ранее стало известно о судебном разбирательстве Павла Прилучного и Агаты Муцениеце.

Читайте также:

Полина Гагарина: «Для меня всегда была и будет ценна семья»

Ошибка миллионов: не смейте произносить эти слова на кладбище