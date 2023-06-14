Ошибка миллионов: не смейте произносить эти слова на кладбище

Ученые пока до конца не могут понять, как на самом деле мы связаны с миром мертвых. Однако существование потусторонних сил практически уже доказано.

Приходя на кладбище, стоит знать некоторые правила приличия. Например, есть слово, которое ни в коем случае нельзя произносить, если вы приехали к родным на могилу.

«Здравствуй, мама (папа, бабушка, дедушка), я пришел!» - не говорите так никогда. Это значит, что вы готовы войти в мир мертвых, и вас могут услышать.

Просто поздоровайтесь с усопшими и все. Этого будет достаточно. Это, кстати, частая ошибка людей. Миллионы человек не понимают тонкостей, а это важно.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».