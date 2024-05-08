Прилучный подал апелляцию в суд Москвы, чтобы не платить Муцениеце треть заработка

В Москве суд вновь будет разбираться с вопросом алиментов, которые Павел Прилучный должен выплачивать своей бывшей супруге Агате Муцениеце. Развод этой пары произошел не так давно, теперь им предстоит новый судебный процесс, связанный с их детьми, точнее — с их обеспечением.

Ранее бывшие супруги подписали соглашение у нотариуса, по которому Прилучный обязался ежемесячно выплачивать Муцениеце 100 тысяч рублей на содержание их детей. Однако со временем эта сумма перестала устраивать Агату.

В конце апреля суд принял сторону Муцениеце и обязал Прилучного выплачивать определенную часть своих доходов на содержание 8-летней Мии и 11-летнего Тимофея. Конкретная сумма, которую актер должен предоставлять, пока неизвестна, так как слушания проходят в закрытом режиме. Ранее Муцениеце настаивала на том, что ей должна доставаться треть доходов ее бывшего мужа.

Однако Прилучный убежден, что это слишком много. Он обжаловал решение Головинского суда Москвы, который частично удовлетворил иск Агаты. Его адвокаты подали апелляцию.

Ранее стало известно о том, что Зепюр Брутян после замужества с Павлом Прилучным нашла рецепт счастья.

Источник: РИА Новости, kp.ru.