10 мая — самый счастливый день в году: ведический астролог рассказала, что сулит Акшая Тритья

На ближайшие выходные выпал особенный день. 10 мая будет самым энергетически хорошим. В астрологии его называют Акшая Тритья. О том, что ждать от этого дня для читателей Teleprogramma.pro рассказала ведический астролог Анна Дудчик. Она отметила, что день сулит много хорошего. Можно планировать на эту дату важные события.

«В ведической астрологии выделяется один день в году как самый счастливый, самый лучший. В этот день два светила — Солнце и Луна — одновременно находятся в своих наилучших положениях.

Считается, что в этот день многократно возрастают энергии, которые помогут нам добиться желаемых результатов легко и быстро, и вообще день заряжен на исполнение желаний, успех и процветание. Каждый год этот день выпадает на разные даты, и в 2024 году этот день — 10 мая.

Если планируете какое-то важное событие, начинание, крупную покупку, эта дата — самая наилучшая. Брак, заключенный в этот день, с большой вероятностью будет счастливым и обеспеченным. Бизнес, открытый сегодня, будет быстро развиваться и приносить хороший доход.

Также рекомендую всем сегодня написать списки желаний, сделать коллажи, ведь желания, загаданные сегодня, сбудутся с большой вероятностью при поддержке Солнца и Луны.

Используйте себе во благо энергетику такого прекрасного дня, 10 мая — Акшая Тритья — самый лучший день в году!» — поделилась Дудчик.