1 ложка на ведро воды заменит тонну навоза — земля станет плодородной, воздушной, рыхлой

Осенью дачники удобряют землю навозом. Это лучшее решение. Но что делать, если денег на это удобрение нет? Существует подкормка, которая может заменить тонну навоза. Разводить ее надо в ведре, хватит надолго.

После внесения почва станет плодородной, мягкой, рыхлой, не будет болеть.

Насыпьте в 10-литровое ведро три стакана древесной золы, добавьте 500 миллилитров уксуса (9%). Именно это вещество растворяет элементы, которые потом останутся в грунте.

Далее залейте все это 10 литрами воды и пусть постоит один час - должна произойти полная активация.

Добавьте в полученный раствор один стакан гумата калия или гумуса. Это позволит сделать почву плодороднее и воздушнее. Также отправляем одну столовую ложку куркумы — она содержит большое количество питательных веществ, которые отпугивают вредителей и грибковых инфекций.

Далее разведите одну ложку полученного удобрения в 10 литрах воды и поливайте почву. В следующем сезоне вырастит все что хотите.

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