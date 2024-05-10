Туляк заплатит 241 тысячу рублей за увиденные в клипе Леонида Агутина «числа дьявола»

Леонид Агутин смог добиться частичной победы в суде над тульским блогером Ильей Мамаевым, который ранее обвинил его в сатанизме. Поводом для иска стал видеоролик, опубликованный туляком в 2020 году, где он утверждал, что Агутин использует свой клип на песню «Включите свет» для программирования людей. Блогер ссылался на якобы присутствующие в видео «числа дьявола», говорил о мировом заговоре и указывал на связь певца с масонами.

Суд признал обвинения необоснованными и обязал блогера выплатить Агутину один миллион рублей в качестве моральной компенсации, а также удалить спорный ролик. Однако на этом дело не закончилось.

Певец потребовал возмещения судебных издержек. Судья принял решение в его пользу, обязав Мамаева выплатить дополнительно 241 тысячу рублей. Из этой суммы 217,8 тысячи рублей должны быть уплачены самим блогером, а оставшиеся 23,7 тысячи рублей — владельцем сайта, на котором был размещен скандальный ролик, пишет Telegram-канал SHOT .

Ранее стало известно о том, что именно Леонид Агутин стал автором новой песни Аллы Пугачевой «Я плачу». Артист никак это не прокомментировал . Позже стало известно о том, что музыкант покинул Россию, уехав на заработки в Арабские Эмираты.

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