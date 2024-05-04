Леонид Агутин уехал из России в Дубай на заработки

Алла Пугачева недавно отметила свой юбилей. В честь этого события она выпустила песню-исповедь «Я плачу», которую написал Леонид Агутин. Он никак не комментирует то, что выступил автором такой композиции для артистки, которая уже два года живет за границей. Примечательно, что теперь он улетел из России.

Как оказалось, певец направился в Дубай на заработки. При этом он не рассказывал поклонникам, что будет выступать на корпоративах. О том, что Агутин зарабатывает в ОАЭ рассказали его знакомые, посетившие вечеринку, где он пел.

Другие новости читайте в Telegram-канале «Звездная пыль».

Отмечается, что певец написал эту композицию шесть лет назад, но тогда Алла Борисовна не стала ее исполнять, так как у нее были проблемы со здоровьем. Сейчас Примадонна находится на Кипре. Она воспитывает двойняшек Лизу и Гарри. Певица уже давно не выступает. А вот новую песню она успела записать в студии, пишет KP.RU.