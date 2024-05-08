Жена Игоря Вдовина Елена Николаева стала мамой во второй раз

Игорь Вдовин раньше был в отношениях с Анастасией Волочковой. После расставания с балериной он счастлив в браке с Еленой Николаевой. Недавно ведущая телеканала «Россия 1» объявила, что беременна. 8 мая стало известно, что она родила малыша в одной из столичных клиник.
Супруги поделились трогательными кадрами в соцсетях. На них Вдовин прильнул к возлюбленной, которая только что увидела своего ребенка. У них появился второй сын. По словам Елены, радостное событие случилось в 10 утра.
«Такой малюсенький и совсем другой мальчишка. Пока даже не представляем, как назовем. Будем смотреть и знакомиться. Но аппетит, как и у Александра, — отменный. С первых минут разобрался что нужно делать. И сразу давай мурлыкать! Мальчишки! Первые фразы врачей — блондинчик! Настоящий чистый блондинчик», — рассказала телеведущая.
Игорь Вдовин и Елена Николаева с сыном. Фото: соцсети Елены Николаевой
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Поклонники и друзья поздравили супругов с таким значимым событием. Напомним, что пара уже воспитывает сына Александра. Также с супругами проживает Ариадна — дочь Вдовина и Волочковой. Девушка очень дружит с мачехой и часто появляется с ней на светских мероприятиях.