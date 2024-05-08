Жена Игоря Вдовина Елена Николаева стала мамой во второй раз

Игорь Вдовин раньше был в отношениях с Анастасией Волочковой. После расставания с балериной он счастлив в браке с Еленой Николаевой. Недавно ведущая телеканала «Россия 1» объявила, что беременна. 8 мая стало известно, что она родила малыша в одной из столичных клиник.

Супруги поделились трогательными кадрами в соцсетях. На них Вдовин прильнул к возлюбленной, которая только что увидела своего ребенка. У них появился второй сын. По словам Елены, радостное событие случилось в 10 утра.