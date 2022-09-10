«Золотая антилопа Black Star»: Клава Кока в остромодных брюках карго и куртке из денима отметилась в аэропорту

Клава Кока несколько лет назад прославилась на всю страну, когда приняла участие в телевизионном шоу. Певица вскоре подписала контракт с лейблом Black Star. Она подружилась с Егором Кридом и другими исполнителями.
Примечательно, что артистка смогла так много зарабатывать, что недавно завершила ремонт в новой квартире в Москве.
Примечательно, что Клава славится своим стилем. Она привыкла выделять неординарно. Со временем певица стала не только красить волосы в яркие цвета, но и выходить на сцену в нарядах, которые подчеркивают достоинства ее фигуры. Кока не перестает удивлять поклонников после того, как снялась для Playboy.
Лишь недавно артистка была на гастролях и теперь снова отправилась в поездку. Кока отметилась в столичном аэропорту. Она предстала в брюках карго, которые стали в этом сезоне особенно популярны, а также в куртке оверсайз из денима с вышивкой. Блондинка покрасовалась у банера с рекламой, в которой она снялась. Звезда была с чемоданом Louis Vuitton.
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Клава Кока. Фото: соцсети звезды
«Золотая антилопа Black Star», – написала она.
Певица была довольна тем, что красуется на весь аэропорт. Поклонники отметили, что гордятся девушкой из Екатеринбурга, которая добилась таких успехов. Многие также восхитились ее молодежным образом.