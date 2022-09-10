«Золотая антилопа Black Star»: Клава Кока в остромодных брюках карго и куртке из денима отметилась в аэропорту

Клава Кока несколько лет назад прославилась на всю страну, когда приняла участие в телевизионном шоу. Певица вскоре подписала контракт с лейблом Black Star. Она подружилась с Егором Кридом и другими исполнителями.

Примечательно, что артистка смогла так много зарабатывать, что недавно завершила ремонт в новой квартире в Москве.