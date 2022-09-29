Словно цыпленок: Ольга Бузова в объемном платье с перьями и прозрачных перчатках щегольнула в Минске

Ольга Бузова уже давно строит карьеру на телевидении. Она смогла прославиться на всю страну. Артистка дает концерты и активно снимается в новых проектах. Она не скрывает, что каждый раз продумывает свои образы до мелочей. В обычной жизни телеведущая носит лосины, косухи и мини-юбки. А на съемках стилисты подбирают для нее броские луки.
На этот раз Ольга приехала в Минск. Она снова стала наставницей шоу «Фактор.BY». Телеведущая находится на кастинге в проект. Она каждый день предстает в новых нарядах. Все чаще артистка делает акцент на ногах. Накануне она покрасовалась в кукольном платье с пышными рукавами.
На этот раз Бузова устроила дефиле в студии. Она облачилась в объемное белое платье с перьями. Наряд дополняли пояс и босоножки. На ее руках были прозрачные перчатки разного цвета. Прическа с кудрями завершила гламурный аутфит.
«Я могу быть белым или черным, но серым не буду никогда». Сегодня так, как вам образ?» – написала звезда.
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Поклонники разделились на два лагеря. Одни восхитились тем, как выглядит Ольга. Многие отметили, что в этом наряде она выглядит стройнее. Другие подвергли ее критике.
«Чудо в перьях», «Я растаяла от такой красоты», «Образ, лук — горячий тренд этого сезона!», «Словно большой цыпленок», «Такая смешная! Курочка», — стали писать подписчики.