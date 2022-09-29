Словно цыпленок: Ольга Бузова в объемном платье с перьями и прозрачных перчатках щегольнула в Минске

На этот раз Бузова устроила дефиле в студии. Она облачилась в объемное белое платье с перьями. Наряд дополняли пояс и босоножки. На ее руках были прозрачные перчатки разного цвета. Прическа с кудрями завершила гламурный аутфит.

«Я могу быть белым или черным, но серым не буду никогда». Сегодня так, как вам образ?» – написала звезда.

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