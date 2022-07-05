«Женщина в сорок вряд ли будет выглядеть на двадцать»: Юлия Проскурякова показала свою внешность на самом деле

Молодая жена известного композитора и поэта-песенника Игоря Николаева Юлия Проскурякова явно не хочет находиться в тени своего именитого супруга.
Юлия Проскурякова мечтает о славе актрисы и активно снимается в кино. Снимками, на которых запечатлены фрагменты рабочего процесса, Юлия Проскурякова часто делится с поклонниками.
На этот раз она предстала с непривычным макияжем и в темно-синем наряде, который ее явно взрослит.
Юлия Проскурякова на пробах к новому фильму. Фото: соцсети
«В последнее время мои героини строгие и очень строгие женщины. Проба грима для нового кинопроекта. Как вы думаете, мне идут такие образы?» — поинтересовалась у поклонников Юлия Проскурякова.
Все тут же бросились делать комплименты молодой супруге маэстро. И лишь одна из подписчиц заметила, что такие образы старят Юлию Проскурякову. Та в ответ без какого-либо апломба напомнила, что ей почти сорок лет.
«Это потому, что без фотошопа и фильтров. Женщина в 40 вряд ли будет выглядеть на 20», — написала Юлия Проскурякова в комментариях.
«Вот за это вы мне и нравитесь», — ответила поклонница.
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Напомним, Юлии Проскуряковой 11 августа этого года исполнится 40 лет.
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