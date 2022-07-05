«Женщина в сорок вряд ли будет выглядеть на двадцать»: Юлия Проскурякова показала свою внешность на самом деле

Молодая жена известного композитора и поэта-песенника Игоря Николаева Юлия Проскурякова явно не хочет находиться в тени своего именитого супруга.

Юлия Проскурякова мечтает о славе актрисы и активно снимается в кино. Снимками, на которых запечатлены фрагменты рабочего процесса, Юлия Проскурякова часто делится с поклонниками.

На этот раз она предстала с непривычным макияжем и в темно-синем наряде, который ее явно взрослит.