«Счастью нет предела»: Николаев показал подросшую дочку Проскуряковой в модных джинсах с лампасами в магазине игрушек

Игорь Николаев уже много лет счастлив в браке с Юлией Проскуряковой. У пары подрастает дочка Вероника, которая стала отрадой для артиста.

От первого брака у него также есть дочка Юлия, которая живет в США. Артист с семьей часто приезжает к ней в гости. Он признавался, что радость отцовства каждый раз переживал заново.