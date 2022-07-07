Затмила всех: 66-летняя Долина в льняном платье оверсайз зажигательно станцевала в Сочи

Лариса Долина знакома нескольким поколениям людей. Она еще в 90-х исполнила хит «Погода в доме», а теперь артистка записывает дуэты с молодыми исполнителями. В 66 лет она держит руку на пульсе и не пропускает громких мероприятий.

Певица похудела и стала носить более женственные образы. Ее можно увидеть как в коротком платье, так и ярком костюме.