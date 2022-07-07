Затмила всех: 66-летняя Долина в льняном платье оверсайз зажигательно станцевала в Сочи

Лариса Долина знакома нескольким поколениям людей. Она еще в 90-х исполнила хит «Погода в доме», а теперь артистка записывает дуэты с молодыми исполнителями. В 66 лет она держит руку на пульсе и не пропускает громких мероприятий.
Певица похудела и стала носить более женственные образы. Ее можно увидеть как в коротком платье, так и ярком костюме.
На этот раз Долина решила отправиться в Сочи, где проходит Музыкальный образовательный форум Леонида Агутина. Певица сначала предстала на сцене в костюме цвета фуксия со струящимися брюками. А вот вечером состоялась вечеринка, на которой отметились Стас Ярушин и Юлианна Караулова.
На этот раз Лариса Александровна появилась в белом льняном платье оверсайз и брюках клеш. Она зажигательно двигалась на танцполе, дав фору более молодым коллегам.
Публика пришла в восторг. Рядом с артисткой прыгал Ярушин. Поклонники отметили, что Долина затмила всех. Многие не ожидали, что у нее столько энергии и сил.
Еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Какая красивая», «Это бесподобно! Лариса Александровна, какая вы крутая», «Ого, даже я так не умею», «Мне бы такую бабушку», «А какой у вас стильный наряд», «Бомбически двигаетесь», «Стас даже лишился дара речи», — стали писать пользователи Сети.