Закулисье: Кудрявцева в платье-футляре и тапочках предстала на съемках, а Кошкина — со спицами для вязания

Лера Кудрявцева является известной телеведущей. Большую часть жизни она работает на телевидении и знакома со многими именитыми персонами. При этом блондинка счастлива в браке с Игорем Макаровым.

У пары подрастает дочка Мария, которой три года. Недавно звезда отдохнула в Турции с наследницей и посетила Сочи, где позволила наследнице насладиться детством.