Закулисье: Кудрявцева в платье-футляре и тапочках предстала на съемках, а Кошкина — со спицами для вязания

Лера Кудрявцева является известной телеведущей. Большую часть жизни она работает на телевидении и знакома со многими именитыми персонами. При этом блондинка счастлива в браке с Игорем Макаровым.
У пары подрастает дочка Мария, которой три года. Недавно звезда отдохнула в Турции с наследницей и посетила Сочи, где позволила наследнице насладиться детством.
Но теперь Лера погрузилась в работу. Она вела праздничные концерты для выпускников, меняя стильные образы.
А теперь телеведущая находится на съемках нового проекта. Накануне она предстала в платье цвета «фуксия», а теперь Кудрявцева покрасовалась в белом платье-футляре в горох. Однако съемки затянулись и туфли она сменила на тапочки.
Также с ней за столиком была Яна Кошкина, облаченная в платье в пол в розовом цвете. Она так заскучала, что достала спицы для вязания и клубок ниток. Лера давала ей советы, чем рассмешила всех вокруг.
Многие поклонники восхитились тем, как выглядит Лера в 51 год. Многие отметили, что привыкли видеть ее идеальных образах, а тапочки позабавили публики. Кошкина тоже удивила пользователей Сети.
«Какие классные», «Вы снова в тапочках! Обожаю вашу простоту», «Яны и спицы? Вяжет шарфик?», «Удивительно видеть Яну со спицами», «Ого, как вы заскучали», «Теперь я буду думать об этом, как вы развлекались на съемках», — прокомментировали кадры подписчики.
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