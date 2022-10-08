Закрыла лицо от стыда: Наталья Рудова в пальто с мехом и шапке-ушанке насмешила публику

На этот раз Рудова удивила публику. Она попала в кадр в горчичном пальто с мехом на подоле. Артистка закатала брюки до бедер. На ней также были туфли и шапка-ушанка. Блондинка позировала, едва сдерживая смех. В ее руках была алая сумочка. Наталья довела до хохота своих подружек. Ее щеки порозовели.

А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».