Закрыла лицо от стыда: Наталья Рудова в пальто с мехом и шапке-ушанке насмешила публику

Наталья Рудова уже много лет снимается в кино. Она не скрывает, что зачастую ей достаются роли роковых красоток. Сама актриса сетует, что режиссеры не видят ее в других амплуа. Однако в обычной жизни блондинка часто носит короткие платья и корсеты. Она не боится подчеркивать свои достоинства, за что ее любят многие поклонники.
Обычно Наталья редко проводит вечера дома. Она предпочитает веселится с подругами или посещать светские мероприятия. Накануне актриса отметилась на показе мод, где предстала в брюках карго и косухе. А вот на следующий день она повидалась с подругами.
На этот раз Рудова удивила публику. Она попала в кадр в горчичном пальто с мехом на подоле. Артистка закатала брюки до бедер. На ней также были туфли и шапка-ушанка. Блондинка позировала, едва сдерживая смех. В ее руках была алая сумочка. Наталья довела до хохота своих подружек. Ее щеки порозовели.
А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Потом Наталья даже закрыла лицо рукой. Поклонники признались, что не сразу ее узнали. Многим понравилось пальто, а вот сочетание с шапкой-ушанкой и босоножками у них вызвало оторопь. «Надеюсь это шутка», «Наташа, ты ли это?», «Пропало чувство стиля?», «Это странно», «Пальто красивое, можно его оставить», — стали писать подписчики.