Навеселе потрясла бюстом: Наталья Рудова в тугом корсете и широких джинсах устроила смелые танцы на стадионе

На этот раз Рудова выложила видео, на котором предстала на стадионе. Она была облачена в широкие джинсы и косуху оверсайз. Изюминкой образа стал тугой корсет. Актриса устроила смелые танцы. Она даже сделала цыганочку, устроив тряску бюстом. Наталья была навеселе. Она стала кокетливо улыбаться на камеру.

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