Навеселе потрясла бюстом: Наталья Рудова в тугом корсете и широких джинсах устроила смелые танцы на стадионе

Наталья Рудова уже много лет снимается в кино. Многие ее знают благодаря сериалу «Татьянин день». Другие смотрят сериал «Жизнь по вызову», в котором она снялась с Павлом Прилучным. Примечательно, что артистка в свои 39 лет может похвастаться точной фигурой и притягательной внешностью, а вот личную жизнь звезда тщательно скрывает.
В последнее время Наталья часто появляется на вечеринках. Она всегда продумывает свои образы до мелочей. Актриса не боится выглядеть броско. Она носит мини-юбки и крохотные платья. Блондинке нравится подчеркивать свои достоинства.
На этот раз Рудова выложила видео, на котором предстала на стадионе. Она была облачена в широкие джинсы и косуху оверсайз. Изюминкой образа стал тугой корсет. Актриса устроила смелые танцы. Она даже сделала цыганочку, устроив тряску бюстом. Наталья была навеселе. Она стала кокетливо улыбаться на камеру.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Наталья. Многие осыпали артистку комплиментами.
«Вот смотрю на эту девочку — аж расцеловать хочу», «Классная», «Шикарно двигаешься», «Вот это танец», «И без репетиций получилось шикарно», «Какой крутой образ», «Словно топ-модель», — стали писать подписчики.