В дерзком образе: Рудова в остромодных брюках карго и косухе оверсайз появилась на показе мод в Москве

Наталья Рудова является одной из самых известных актрис в России. Она не скрывает, что мечтает о больших ролях. Однако блондинка признавалась, что из-за внешности режиссеры доверяют ей лишь роли роковых красавиц, дерзких адвокатов и любовниц. По ее словам, она совсем не любит короткие платья, слишком облегающие наряды.
Обычно Наталья появляется на вечеринках и премиях. Поклонники не раз замечали, что, несмотря на ее слова, она часто носит короткие платья, корсеты и другие женственные образы. А 6 октября звезда нарядилась для выхода в свет.
На этот раз Наталья решила облачиться в брюки карго, которые стали хитом сезона. Она сочетала их с черной футболкой и косухой оверсайз. Образ дополнили шапка с кошачьими ушками и ботинки на шнуровке. Артистка не обошлась без сумки Saint Laurent. Оказалось, что она направилась на показ мод Александры Серовой.
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На мероприятии собралось множество гостей. Наталья встретила королеву красоты Викторию Лопыреву. Они в первом ряду наблюдали за дефиле, а потом актриса отправилась в ресторан на изысканный ужин.
Поклонники восхитились ее дерзким образом. «Какие красивые девушки», «Очень нравится ваша шапка», «Вы сегодня особенно яркая», «Какой крутой прикид у вас», — стали писать подписчики.
Наталья Рудова и Виктория Лопырева. Фото: соцсети звезды