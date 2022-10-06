В дерзком образе: Рудова в остромодных брюках карго и косухе оверсайз появилась на показе мод в Москве

На этот раз Наталья решила облачиться в брюки карго, которые стали хитом сезона. Она сочетала их с черной футболкой и косухой оверсайз. Образ дополнили шапка с кошачьими ушками и ботинки на шнуровке. Артистка не обошлась без сумки Saint Laurent. Оказалось, что она направилась на показ мод Александры Серовой.

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