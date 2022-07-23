Заглянули на VK Fest: Навка и Песков отметились на прогулке с дочкой Надеждой в парке

Татьяна Навка является известной фигуристкой. Она не скрывает, что в свое время много сил отдала спорту и стала олимпийской чемпионкой. Теперь Татьяна создает красочные ледовые шоу.
Более того, по ее стопам пошла дочка Надежда. Несмотря на свою занятость, иногда спортсменка ходит на вечеринки и посещает красные дорожки.
23 июля в Москве состоялся фестиваль VK Fest. На нем появилось много звезд. На сцене выступили: Ольга Бузова, Анна Айсти, Джони, а также другие именитые персоны. А Навка смогла на публике взять интервью у чемпионки Камилы Валиевой.
А потом она смогла провести время с семьей в Парк Горького приехал ее муж Дмитрий Песков. Он предстал в рубашке и шортах. С супругами была их дочка Надежда. Они смогли покататься на электросамокатах. Однако в какой-то момент наследница Навки обиделась. Она перекрестила руки и сделала недовольное лицо.
Дмитрий Песков с дочкой. Фото: соцсети
Они пришли к сцене, где выступали артисты. Однако Наде не понравилось что-то. Но уже спустя час они обедали в ресторане. Девочка с теплотой обнимала маму.
Многие осыпали комплиментами дружную семью. Навке предстала в шляпке и платье в полоску. Она дополнила лук солнцезащитными очками с толстой оправой.
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Фанаты написали много комплиментов. Навка срази многих своим элегантным образом. «Какие вы классные», «Выглядите превосходно», «Надя такая милаха», «Просто чудо милое», «Обожаю эту девочку», «Классно! Выходные, парк, дети», — прокомментировали пост подписчики.