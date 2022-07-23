Заглянули на VK Fest: Навка и Песков отметились на прогулке с дочкой Надеждой в парке

Татьяна Навка является известной фигуристкой. Она не скрывает, что в свое время много сил отдала спорту и стала олимпийской чемпионкой. Теперь Татьяна создает красочные ледовые шоу.

Более того, по ее стопам пошла дочка Надежда. Несмотря на свою занятость, иногда спортсменка ходит на вечеринки и посещает красные дорожки.