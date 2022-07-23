«Новый олимпийский лед»: Навка в топе и юбке футляре цвета лазури появилась на фестивале с Валиевой

Татьяна Навка в 47 лет может похвастаться большими достижениями в спорте. Она не раз побеждала на соревнованиях и смогла стать олимпийской чемпионкой.
Теперь фигуристка создает фееричные ледовые шоу. Она часто выходит в свет, посещает вечеринки, но при этом растит дочку Надежду и помогает молодым спортсменам.
Еще недавно Навка была в Сочи. Она привезла туда шоу «Аленький цветочек». Фигуристка расплакалась, когда на лед вышла Камила Валиева. Юная спортсменка в свои 16 лет уже успела стать олимпийской чемпионкой.
23 июля в нескольких городах России стартовал VK Fest. На сцене выступили Ольга Бузова, Джони, Анна Айсти, а также другие артисты. А Навка в одной из зон на публике брала интервью у Камилы.
Она облачилась в наряд лазурного цвета из топа и юбки-футляра. Лук подчеркнул ее стройную фигуру, а нюдовые туфли дополнили образ. А молодая фигуристка предстала в белоснежном платье с разрезамии.
Татьяна Навка и Камила Валиева. Фото: соцсети звезды
«Интервью с Камилой. Новое время. Новый Олимпийский лед», – написала Татьяна.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Навка. Многие осыпали комплиментами и юную звезду фигурного катания. «Как я вас обеих уважаю и обожаю! Татьяну много-много лет, аж страшно вспомнить», Какие красивые«, «Наряд изумляют», «Ох, что за дивы», «Навка только молодеет», — стали писать подписчики.