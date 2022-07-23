«Новый олимпийский лед»: Навка в топе и юбке футляре цвета лазури появилась на фестивале с Валиевой

Татьяна Навка в 47 лет может похвастаться большими достижениями в спорте. Она не раз побеждала на соревнованиях и смогла стать олимпийской чемпионкой.

Теперь фигуристка создает фееричные ледовые шоу. Она часто выходит в свет, посещает вечеринки, но при этом растит дочку Надежду и помогает молодым спортсменам.