Юная принцесса: Лера Кудрявцева засняла, как четырехлетняя дочка учится танцевать вальс

Лера Кудрявцева давно стала популярной телеведущей. Она появляется на концертах, премия и фестивалях. При этом блондинка ведет несколько передач, а иногда ее зовут сниматься в кино.

Примечательно, что в 51 года она продолжает следить за внешность. Звезда регулярно восхищает поклонников своими образами.