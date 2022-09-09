Юная принцесса: Лера Кудрявцева засняла, как четырехлетняя дочка учится танцевать вальс

Лера Кудрявцева давно стала популярной телеведущей. Она появляется на концертах, премия и фестивалях. При этом блондинка ведет несколько передач, а иногда ее зовут сниматься в кино.
Примечательно, что в 51 года она продолжает следить за внешность. Звезда регулярно восхищает поклонников своими образами.
Недавно Лера вернулась из отпуска. Ей пришлось опровергнуть слухи о разводе с мужем Игорем Макаровым, которые появились, так как на море она отдыхала без него. Но 1 сентября супруги вместе отвели дочку Марию в садик. Примечательно, что Кудрявцева также вернулась на работу. Почти каждый день она демонстрирует новые образы.
Примечательно, что теперь Макаров часто водит наследницу на кружки, пока жена работает. У хоккеиста возникли трудности, поэтому пока главный кормильцем в семье является Кудрявцева. Зато Мария стала ходить не только на балет. Недавно она станцевала ча-ча-ча. А теперь супруги показали, как кроха учится вальсировать.
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«Медленный вальс!» – похвасталась Лера.
Поклонники восхитились юной артистки. «Такие видео можно пересматривать бесконечно!», «Ягодка просто», «Милейшая девочка», «Мисс Серьезность», «Ну как старается», «Принцесса мамина», «У нее получается шикарно», — стали писать подписчики.