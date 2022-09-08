Главный тренд осени: Кудрявцева в брючном костюме с узкими брюками цвета Барби появилась на съемках

Лера Кудрявцева уже много лет работает на телевидении. Она ведет такие передачи, как «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись».

Примечательно, что ее часто зовут вести премии, концерты и фестивали. В 51 год блондинка не перестает следить за фигурой и экспериментировать с нарядами. На съемках луки для нее подбирают стилисты.