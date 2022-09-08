Главный тренд осени: Кудрявцева в брючном костюме с узкими брюками цвета Барби появилась на съемках

Лера Кудрявцева уже много лет работает на телевидении. Она ведет такие передачи, как «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись».
Примечательно, что ее часто зовут вести премии, концерты и фестивали. В 51 год блондинка не перестает следить за фигурой и экспериментировать с нарядами. На съемках луки для нее подбирают стилисты.
В последнее время Лера много времени уделяет семье. После слухов о разводе, которые она опровергла, телеведущая несколько раз появилась на публике с мужем Игорем Макаровым. Также они отвели дочку Марию в садик 1 сентября. Хоккеист приглядывает за наследницей, пока жена находится на съемках.
Примечательно, что 8 сентября телеведущая приехала на съемочную площадку. Она снова выбрала наряд цвета Барби, который стал особенно популярен в этом сезоне. Лера покрасовалась в костюме с приталенным жакетом и узкими брюками. Она подчеркнула свою стройную фигуру. А вот прическу звезда менять не стала.
А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Стоит отметить, что в последнее время такие наряды стали особенно актуальны. Лариса Долина, Агата Муцениеце и другие известные персоны также примерили розовые костюмы.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Кудрявцева. «Какая куколка», «Это бесподобно», «Просто роскошная», «Обожаю эту леди», «Это ваш цвет», «Лера, почему вы такая худая?», «Прям цветете», — стали писать подписчики.