Яркая пара: Собчак в костюме пурпурного цвета и розовых туфлях-лодочках вышла в свет с Богомоловым

Недавно Собчак приехала в Россию. Она заверила, что приложила усилия, чтобы вернуться в форму. Телеведущая много внимания уделяет работе, но при этом не пропускает важные события. 6 сентября она отправилась в столичный кинотеатр на премьеру фильма «Три тысячи лет желаний».

Для такого случая Ксения облачилась в костюм пурпурного цвета. Она дополнила наряд розовой рубашкой и туфлями-лодочками в тон. Телеведущая в руках держала плетенную сумку. Потом к ней присоединился Богомолов. Он облачился в джинсы и горчичное пальто поверх черной толстовки.

А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».