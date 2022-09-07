Яркая пара: Собчак в костюме пурпурного цвета и розовых туфлях-лодочках вышла в свет с Богомоловым

Ксения Собчак является известной телеведущей. Она с юных лет стала строить карьеру. Блондинка со временем сменила стиль в одежде. Она также стала снимать свои проекты и брать интервью у именитых персон. Однако этим летом светская львица целый месяц посвятила отпуска, а потом также совместила несколько командировок с отдыхом.
За последний месяц Ксения успела провести время в Турции, Франции, Юрмале. Она наслаждалась теплыми днями с сыном Платоном. С ней также был муж Константин Богомолов и падчерица Анна. Даже на отдыхе телеведущая часто наряжалась и демонстрировала романтичные луки. Однако несколько раз ее поклонники заподозрили в беременности.
Недавно Собчак приехала в Россию. Она заверила, что приложила усилия, чтобы вернуться в форму. Телеведущая много внимания уделяет работе, но при этом не пропускает важные события. 6 сентября она отправилась в столичный кинотеатр на премьеру фильма «Три тысячи лет желаний».
Для такого случая Ксения облачилась в костюм пурпурного цвета. Она дополнила наряд розовой рубашкой и туфлями-лодочками в тон. Телеведущая в руках держала плетенную сумку. Потом к ней присоединился Богомолов. Он облачился в джинсы и горчичное пальто поверх черной толстовки.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Ксения. Многие отметили, что в этом жакете у нее осиная талия, а брюки визуально вытянули силуэт. Также фанаты были рады видеть блондинку вместе с супругом. На красных дорожках они позируют не часто.