«Ты мое абсолютное счастье»: Богомолов поделился редкими фото со своей подросшей дочкой от Мороз

5 сентября Богомолов выложил снимки с дочкой. На кадрах Анна позировала на отдыхе. Она учится в немецкой школе при Посольстве Германии в России, занимается музыкой и теннисом. Девочка близка со своим отцом.

«Тебе 12 лет и ты мое абсолютное счастье! Будь здорова и счастлива, дочь!» – заявил режиссер.

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