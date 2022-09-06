«Ты мое абсолютное счастье»: Богомолов поделился редкими фото со своей подросшей дочкой от Мороз

Ксения Собчак является известной телеведущей. Она уже почти три года счастлива в браке с режиссером Константином Богомоловым. После свадьбы многие стали подмечать, что Ксения похорошела. Теперь пара часто вместе выходит в свет. Также они все лето путешествовали, взяв с собой детей.
Примечательно, что супруги отдыхали в Турции, а потом посетили Францию и Латвию. Ксения взяла с собой сына Платона от первого брака. Также Константин взял с собой дочку Анну, которую ему подарила Дарья Мороз. Она находится в прекрасных отношениях как с мачехой, так и с братом. Иногда девочку можно было увидеть на видео с отдыха, которые публиковала Собчак.
5 сентября Богомолов выложил снимки с дочкой. На кадрах Анна позировала на отдыхе. Она учится в немецкой школе при Посольстве Германии в России, занимается музыкой и теннисом. Девочка близка со своим отцом.
«Тебе 12 лет и ты мое абсолютное счастье! Будь здорова и счастлива, дочь!» – заявил режиссер.
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Анна Богомолова. Фото: соцсети
Поклонники и друзья поздравили наследницу Константина с днем рождения. Многие поразились тому, как она похожа на маму.
«Классная дочь, невероятных родителей!», «Славная девчушка! Счастья и пусть все девичьи мечты исполняются!», «Вторая копия Даши Мороз!», «Классная кроха! И на папу, и на маму, и даже на бабушку Марину похожа!», «Мужчина и столько нежности», — стали писать подписчики.
Константин Богомолов с дочкой. Фото: соцсети звезды