«Я живу в России!»: Галкин сделал громкое заявление

Максим Галкин выступил в латвийском селе Роя, население которого чуть более двух тысяч человек. Эмоциями от концерта он поделился в своем аккаунте, заметив, что остался в восторге.

Подписчики не упустили возможности отметить, что раньше Максим не заглядывал в деревни.