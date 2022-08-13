«Я живу в России!»: Галкин сделал громкое заявление

Максим Галкин выступил в латвийском селе Роя, население которого чуть более двух тысяч человек. Эмоциями от концерта он поделился в своем аккаунте, заметив, что остался в восторге.
Подписчики не упустили возможности отметить, что раньше Максим не заглядывал в деревни.
«До этих событий и у Галкина была неприязнь к селам. Пусть хоть одно назовет, которое он посетил со своим концертом. Да, как меняется человек… В России тоже есть много живописных местечек, но это был, наверное, не его уровень», - написала некая Тамара Акимова.
Галкин не смог промолчать, отметив, что его развеселил такой комментарий.
«Я живу в деревне в России! Какая же неприязнь? И прямо в соседнем Ершово давал концерт», - ответил Максим.
Напомним, ранее пользователи Сети отметили, что на зрителей, аплодирующих юмористу, «навели» синий и желтый цвета – цвета украинского флага.