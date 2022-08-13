Тонкий намек: зрительному залу на концерте Галкина придали сине-желтый цвет

Накануне Максим Галкин выступил в латвийском селе Роя. Кадрами с концерта он поделился в своем аккаунте, отметив, что получил уйму впечатлений.
Посмотреть и послушать шоумена собрались сотни местных жителей, несмотря на то, что по официальным данным, численность населения составляет всего чуть более двух тысяч человек.
«Это невероятно живописное местечко с потрясающим ультрасовременным построенным пару лет назад залом, ничуть не уступающим «Фестивальному» в Сочи», - написал Галкин в своей соцсети.
Акцент на зал шоумен сделал не случайно. Внимательные пользователи Сети увидели, что на зрителей, аплодирующих юмористу, «навели» синий и желтый цвета – цвета украинского флага.
Максим Галкин. Скриншот: соцсети