Тонкий намек: зрительному залу на концерте Галкина придали сине-желтый цвет

Накануне Максим Галкин выступил в латвийском селе Роя. Кадрами с концерта он поделился в своем аккаунте, отметив, что получил уйму впечатлений.

Посмотреть и послушать шоумена собрались сотни местных жителей, несмотря на то, что по официальным данным, численность населения составляет всего чуть более двух тысяч человек.