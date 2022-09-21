«Я в России, я со своей родиной»: Собчак отреагировала на слухи о намерении уехать в Израиль с Богомоловым

В последнее время Ксения часто посещала мероприятия. Она хвасталась нарядами и даже появлялась на публике с мужем. Однако 21 сентября появились слухи, что супругов накануне видели в посольстве Израиля. В Сети распространилась информация, что телеведущая собралась покинуть страну в ближайшее время.

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