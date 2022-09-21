«Я в России, я со своей родиной»: Собчак отреагировала на слухи о намерении уехать в Израиль с Богомоловым

Ксения Собчак уже много лет строит карьеру телеведущей. Она также снимается свои передачи для YouTube. Блондинка в этом году много путешествовала. Она посещала Израиль, страны Европы. Ксения также отдыхала с мужем Константином Богомоловым и сыном Платоном в Турции. Недавно она вернулась в Россию и приступила к работе.
В последнее время Ксения часто посещала мероприятия. Она хвасталась нарядами и даже появлялась на публике с мужем. Однако 21 сентября появились слухи, что супругов накануне видели в посольстве Израиля. В Сети распространилась информация, что телеведущая собралась покинуть страну в ближайшее время.
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Собчак решила отреагировать на новости и прояснить ситуацию. Она дала понять, что не уезжала.
«Видимо, слухи об отъезде в Израиль я должна комментировать регулярно. Примерно раз в два месяца. Еще раз: я в России, я со своей Родиной.
И в горе, и в радости, как говорится. Сын тут ходит в школу, я тут хожу в редакцию, регулярно провожу летучки. Сейчас, например, решаю вопросы по адвокату», — высказалась телеведущая.