«У меня стилиста нет»: Собчак в резиновых сапогах и ажурных колготках бирюзового цвета отметилась на выставке

Телеведущая для посещения ярмарки искусств выбрала дерзкий лук, который некоторым показался деревенским. Но имидж-стилист Елена Бестави назвала его интересным.
Ксения Собчак

Ксения Собчак. Фото: соцсети звезды

Ксения Собчак уже много лет работает на телевидении. Она привыкла к тому, что постоянно находится в центре внимания. Порой фото блондинка публикует, чтобы похвастаться образом или показать себя без прикрас. Недавно она вернулась из отпуска, который провела с мужем Константином Богомоловым и сыном Платоном.

Так как в Москве похолодало, Ксения уже устроила шопинг и накупила новых костюмов. Правда один из них сыграл с ней в злую шутку, так как поклонники заподозрили ее в беременности. Пока телеведущая на сплетни не реагирует. 

14 сентября Собчак вслед за Татьяной Навкой отправилась на ярмарку искусств Cosmoscow. Она предстала на публике в платье миди с огненным принтом и черном жакете. лук дополнили резиновые сапоги с принтом и ажурные колготки в бирюзовом цвете.

Ксения Собчак. Фото: соцсети звезды

«Сходила на предоткрытие для коллекционеров Cosmoscow. Купила столик и пару работ», – написала звезда.

В пабликах стали обсуждать лук телеведущей и решили, что стилист поступил очень смело. Но Ксения решила внести ясность. 

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«Это вообще то тотал лук Dries Van Noten. Но для деревенских да – не подходит. У меня стилиста нет, я сама все комбинирую», – пояснила она.

А для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценила имидж-стилист Елена Бестави. Она нашла его интересным.

Ксения Собчак. Фото: соцсети звезды

«Образы Ксении не только модные, но и стильные. На мой взгляд, здесь уместна ассоциация с догорающим костром в ночи. Когда дрова уже прогорают и появляются легкие всполохи красно-оранжевые на черном фоне ночи – очень интересно.

На костер также указывает рисунок на сумке. Если с этой точки зрения считывать образ Ксении, то наверно она решила рассказать миру, что стала спокойнее, но при этом не утратила своего огня. Бирюзовый цвет колготок слегка охлаждает и притягивает взгляд. С какой целью это сделано, я не могу сказать, но сочетание безусловно интересное», – высказалась эксперт. 

Справка Teleprogramma.pro: 

Елена Бестави является имидж-стилистом. Вот уже 10 лет Бестави, и благодаря мастер-классам, и  «Школе имиджа и стиля BestaviStyle», учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров.  Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.

Елена Бестави.  Фото:  Teleprogramma.pro

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