«У меня стилиста нет»: Собчак в резиновых сапогах и ажурных колготках бирюзового цвета отметилась на выставке

Так как в Москве похолодало, Ксения уже устроила шопинг и накупила новых костюмов. Правда один из них сыграл с ней в злую шутку, так как поклонники заподозрили ее в беременности. Пока телеведущая на сплетни не реагирует.

14 сентября Собчак вслед за Татьяной Навкой отправилась на ярмарку искусств Cosmoscow. Она предстала на публике в платье миди с огненным принтом и черном жакете. лук дополнили резиновые сапоги с принтом и ажурные колготки в бирюзовом цвете.