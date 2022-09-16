«У меня стилиста нет»: Собчак в резиновых сапогах и ажурных колготках бирюзового цвета отметилась на выставке

Ксения Собчак уже много лет работает на телевидении. Она привыкла к тому, что постоянно находится в центре внимания. Порой фото блондинка публикует, чтобы похвастаться образом или показать себя без прикрас. Недавно она вернулась из отпуска, который провела с мужем Константином Богомоловым и сыном Платоном.
Так как в Москве похолодало, Ксения уже устроила шопинг и накупила новых костюмов. Правда один из них сыграл с ней в злую шутку, так как поклонники заподозрили ее в беременности. Пока телеведущая на сплетни не реагирует.
14 сентября Собчак вслед за Татьяной Навкой отправилась на ярмарку искусств Cosmoscow. Она предстала на публике в платье миди с огненным принтом и черном жакете. лук дополнили резиновые сапоги с принтом и ажурные колготки в бирюзовом цвете.
Ксения Собчак. Фото: соцсети звезды
«Сходила на предоткрытие для коллекционеров Cosmoscow. Купила столик и пару работ», – написала звезда.
В пабликах стали обсуждать лук телеведущей и решили, что стилист поступил очень смело. Но Ксения решила внести ясность.
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«Это вообще то тотал лук Dries Van Noten. Но для деревенских да – не подходит. У меня стилиста нет, я сама все комбинирую», – пояснила она.
А для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценила имидж-стилист Елена Бестави. Она нашла его интересным.
Ксения Собчак. Фото: соцсети звезды
«Образы Ксении не только модные, но и стильные. На мой взгляд, здесь уместна ассоциация с догорающим костром в ночи. Когда дрова уже прогорают и появляются легкие всполохи красно-оранжевые на черном фоне ночи – очень интересно.
На костер также указывает рисунок на сумке. Если с этой точки зрения считывать образ Ксении, то наверно она решила рассказать миру, что стала спокойнее, но при этом не утратила своего огня. Бирюзовый цвет колготок слегка охлаждает и притягивает взгляд. С какой целью это сделано, я не могу сказать, но сочетание безусловно интересное», – высказалась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Елена Бестави является имидж-стилистом. Вот уже 10 лет Бестави, и благодаря мастер-классам, и «Школе имиджа и стиля BestaviStyle», учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.
Елена Бестави. Фото: Teleprogramma.pro