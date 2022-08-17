Редкие кадры: Ляйсан Утяшева в эффектном купальнике с декольте на шнуровке блеснула фигурой

Ляйсан Утяшева является известной гимнасткой. Она много лет ездила на соревнования. Примечательно, что теперь Ляйсан строит карьеру телеведущей.

Недавно она объявила, что скоро состоится премьера нового сезона «Новых танцев», который она ведет. Звезда этим летом проводит время с семьей.