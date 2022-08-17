Редкие кадры: Ляйсан Утяшева в эффектном купальнике с декольте на шнуровке блеснула фигурой

Ляйсан Утяшева является известной гимнасткой. Она много лет ездила на соревнования. Примечательно, что теперь Ляйсан строит карьеру телеведущей.
Недавно она объявила, что скоро состоится премьера нового сезона «Новых танцев», который она ведет. Звезда этим летом проводит время с семьей.
Сначала Утяшева свозила сын Роберта и дочку Софию в Башкирию. Она решила показать любимые места в своей родной деревне. А вот потом звездная семья приехала в Турцию. Там они насладились полноценным отдыхом. Ляйсан делилась кадрами, на которых танцевала с дочкой прямо на улице. А вот теперь они устроили морскую прогулку на яхте.
Телеведущая захотела опубликовать свои фото в купальнике. Сначала она позировала в эффектном монокини с декольте на шнуровке и капюшоном. Утяшева продемонстрировала точеную фигуру. Она подчеркнула свои стройные ноги. Зачастую фотографировал ее муж. Воля всегда восхищается своей супругой.
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Ляйсан Утяшева. Фото: соцсети звезды
Также Утяшева решила покрасоваться в белом купальнике с лифом-бандо. Она не стала прятать татуировку на животе и пышное декольте. А вот Павел закрыл ее, представ в плавательных шортах. Он буквально ворвался в кадр.
«Лето подходит к концу, а у меня в профиле ни одного фото в купальнике. Надо исправляться, поэтому сразу несколько. Какой из них топ, пишите в комментариях», – поделилась Ляйсан.
Ляйсан Утяшева и Павел Воля. Фото: соцсети звезды