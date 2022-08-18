Выбравшая Европу Нетребко отчаянно бросилась в воду

Оскандалившаяся Анна Нетребко недавно гастролировала по Италии. Теперь оперная дива решила отдохнуть в Турции. В своем аккаунте в соцсетях она делится яркими кадрами.

«Хорошо иметь лодку, но еще лучше иметь друзей, у которых эта лодка есть», — подписала кадры Нетребко.

На одном из них артистка с разбега бросилась в воду с той самой лодки. Фанаты остались под впечатлением от увиденного.