Решение принято: освистанные «Би-2» сделали заявление после скандального выступления на Суперкубке

До сих пор в Сети не утихают обсуждения скандального выступления группы «Би-2», которое состоялось в Санкт-Петербурге на матче Суперкубка. Сошлись «Спартак» и «Зенит», и Лева Би-2 вышел петь в шарфе красно-белых. Группу освистали так, что даже не было слышно, о чем они поют.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

В соцсети после произошедшего «Би-2» приняли важное решение. Заявление касалось заработанных на Суперкубке денег. Гонорара они, как оказалось, лишились.

«Выступили на Суперкубке и заодно сделали хорошее дело – доходы от проведения матча будут направлены на благотворительность», - написали артисты.

О какой сумме идет речь, музыканты не сообщили. Между тем, в Сети гуляет слух, что артисты получили от 50 до 100 тысяч евро за свое 15-минутное выступление.

Смотрите также