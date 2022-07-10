«Ни музыки, ни пения»: Кормухина высказалась о творчестве «Би-2»

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Напомним, ранее «Би-2» попала в скандальную ситуацию на концерте в Омске. Музыканты отказались выходить на сцену перед самым началом концерта, увидев растяжку с буквой Z.

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