«Ни музыки, ни пения»: Кормухина высказалась о творчестве «Би-2»

В матче за Суперкубок России по футболу победу одержал петербургский «Зенит». Он разгромил московский «Спартак» со счетом 4:0. После на сцене появилась группа «Би-2», которая исполнила свои песни, но была освистана. Ранее стало известно, что музыканты за 15 минут выступления получили 50 тысяч евро (более 3,1 млн рублей).
Певица Ольга Кормухина решила едко высказаться о творчестве «Би-2» в своем телеграм-канале.
«Ведь ни музыки, ни пения, ни смыслов. А понтов! Ну как минимум на Цаппелинов! А вот теперь вдруг все «прозрели», - написала Кормухина.
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Напомним, ранее «Би-2» попала в скандальную ситуацию на концерте в Омске. Музыканты отказались выходить на сцену перед самым началом концерта, увидев растяжку с буквой Z.