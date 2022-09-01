Вприпрыжку с мамой: Кудрявцева в остромодном тренче привела четырехлетнюю дочку-модницу в элитный садик

Лера Кудрявцева является известной телеведущей в России. Она давно знакома зрителям. Недавно блондинка вернулась из отпуска, который провела в Болгарии.

Она не скрывает, что отдыхала с дочкой Марией и своей мамой. Однако с ней не было мужа-хоккеиста Игоря Макарова. Появились слухи о скором разводе, но звезда опровергла сплетни и пригрозила журналистам разборками в суде.