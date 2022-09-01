Вприпрыжку с мамой: Кудрявцева в остромодном тренче привела четырехлетнюю дочку-модницу в элитный садик

Лера Кудрявцева является известной телеведущей в России. Она давно знакома зрителям. Недавно блондинка вернулась из отпуска, который провела в Болгарии.
Она не скрывает, что отдыхала с дочкой Марией и своей мамой. Однако с ней не было мужа-хоккеиста Игоря Макарова. Появились слухи о скором разводе, но звезда опровергла сплетни и пригрозила журналистам разборками в суде.
Примечательно, что накануне Лера провела время с четырехлетней наследницей. Она с мужем отвела ее на диспансеризацию. А вот 1 сентября они уже отправились в гимназия имени Е.М. Примакова, которая считается лучшей в Подмосковье. Для такого случая Кудрявцева облачилась в блузку кофейного цвета и юбку макси. Лук дополнял пудровый тренч и лоферы.
Так как резко настала осень, маленькая Мария была не только в форме с юбкой, но и ярко-желтой стеганой куртке. Малышка держала родителей за руки и шла вприпрыжку по ковровой дорожке.
Родители смогли провести время с детьми в зале, попробовать с ними позаниматься рисованием, аппликацией и другими интересными занятиями. Лера оказалась одной из самых элегантных мам в этот день.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Кудрявцева. Многие отметили, что она забыла постареть. Комплименты получила и ее наследница. Напомним, что у телеведущей также есть взрослый сын Жан от первого брака, который подарил ей внука Льва. Мальчику в этом году исполнилось четыре года.
«Какая вы красотка», «Маша самая яркая звездочка», «Как это трогательно», «У вас просто эталонный наряд», «Выглядите умопомрачительно», «Как быстро она растет», — прокомментировали пост подписчики.
Лера Кудрявцева и Игорь Макаров с дочкой. Фото: соцсети звезды