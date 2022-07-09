«Жениха показать?»: уехавшая в США Малькова призналась, что всех обманула

Бывшая жена Романа Малькова, который получил небывалую популярность после свадьбы с Анастасией Макеевой, – Светлана в середине марта перебралась из Словении в США. Тогда многодетная мама заявляла, что пересекла границу по визе невесты. В Америке ее якобы ждал жених.
Как выяснилось, Светлана просто обвела вокруг пальца своих подписчиков. Об этом она заявила в телеграм-канале.
«Жениха показать? Во-первых, я сказала, чтобы журналистам было, что писать. Во-вторых, вряд ли покажу когда-либо жениха», - написала Малькова.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Напомним, ранее Роман Мальков заявил, что его экс-супруга угодила в секту к известному в определенных кругах адепту. Кроме того, она не разрешает отцу общаться с детьми.