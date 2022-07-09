«Жениха показать?»: уехавшая в США Малькова призналась, что всех обманула

Бывшая жена Романа Малькова, который получил небывалую популярность после свадьбы с Анастасией Макеевой, – Светлана в середине марта перебралась из Словении в США. Тогда многодетная мама заявляла, что пересекла границу по визе невесты. В Америке ее якобы ждал жених.

Как выяснилось, Светлана просто обвела вокруг пальца своих подписчиков. Об этом она заявила в телеграм-канале.