«В разы круче»: Шахназаров – об оскандалившейся группе Little Big

Некоторое время назад группа Little Big заявила, что уезжает из России. Коллектив отправился покорять Америку. Некоторые предполагали, что там им удастся найти свою аудиторию, так как все участники владеют английским языком. Но не сложилось.

Накануне выяснилось, что теперь оскандалившаяся группа поет в американских барах за 500 долларов за концерт. Об этом на днях рассказал продюсер Вадим Гинзбург.

Публицист Михаил Шахназаров, узнав последние новости о Little Big, заявил, что в США есть много своих талантов.