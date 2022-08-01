Роскошные апартаменты с видом на Голливуд: как живет сбежавшая из России группа Little Big в США, показала Клава Кока

Певица Клава Кока улетела в отпуск в США. Звезда гуляла по Лос-Анджелесу, устроила себе шопинг, а также наведалась в гости к музыкантам группы Little Big, которые сбежали туда из России несколько месяцев назад.

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Клаве Коке быт эмигрантов оказался чрезвычайно интересен, поэтому она запечатлела на видео, как они живут. Квартира с панорамными окнами впечатлила звезду. А выйдя на балкон с Софьей Таюрской, гостья начала интересоваться, как ощущения. «Каково это – жить с таким видом?» - спросила Кока.

- Абсолютно не замечаю его, - призналась Таюрская. - Зажрались, получается, уже, - констатировала гостья.

Зажравшиеся, по мнению Коки, музыканты, устроили танцы у себя в апартаментах. Но зажигательнее всех отплясывала сама Клава.