«Зажрались»: Клава Кока одним словом охарактеризовала жизнь Little Big в Америке

Группа Little Big переехала из России в США, высказав негативное отношение к российским действиям на западе. Там они поселились в Лос-Анджелесе и уже не приедут на родину с концертным туром – их выступления отменены.

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Накануне музыканты из Little Big принимали в гостях Клаву Коку, которая устроила себе американский отпуск. Девушка была так впечатлена квартирой с панорамными окнами видом на Голливуд, что снимала ее на камеру. У Софьи Таюрской она все спрашивала, каково иметь такие виды перед глазами круглые сутки. На что певица ей ответила, что уже не замечает их.

«Зажрались, получается, уже», - охарактеризовала жизнь группы на чужбине Кока.

Напомним, из России уехали многие знаменитости. Алла Пугачева, например, живет в Юрмале с мужем и детьми.