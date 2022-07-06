В перьях и на каблуках: Рената Литвинова вышла на один подиум с Ким Кардашьян и Николь Кидман

Рената Литвинова славится своей утонченностью и манерой говорить. Она снялась в десятках разных кинолент и в последнее время не раз становилась режиссером.

Блондинка давно дружит с певицей Земфирой. Раньше она любила приезжать отдыхать в Париж, где училась ее дочка Ульяна. Но не так давно звезда предпочла перебраться жить во Францию.