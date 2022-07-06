В перьях и на каблуках: Рената Литвинова вышла на один подиум с Ким Кардашьян и Николь Кидман

Рената Литвинова славится своей утонченностью и манерой говорить. Она снялась в десятках разных кинолент и в последнее время не раз становилась режиссером.
Блондинка давно дружит с певицей Земфирой. Раньше она любила приезжать отдыхать в Париж, где училась ее дочка Ульяна. Но не так давно звезда предпочла перебраться жить во Францию.
На этот раз артистка предпочла поделиться радостной новостью. Она стала одной из моделей на показе французского Дома моды Balenciaga.
Рената вышла на подиум в черном платье с перьями и на шпильках. Примечательно, что с ней на этом показе также работали Ким Кардашьян, Николь Кидман, Дуа Липа, модели Наоми Кэмпбелл и Белла Хадид.
Обычно увидеть такое количество звезд на одном показе - большая редкость. Однако Кардашьян давно стала поклонницей этого бренда. Пользователи Сети отметили, что Литвинова достойно представила лук и выглядела превосходно. А в зале за ней наблюдала Земфира, которая была зрительницей.
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К слову, ранее актриса рассказала, что стала учить французский язык. Она также не перестает работать. По словам Ренаты, она пишет сценарий к новому фильму и занимается съемками еще одного проекта.