Ким Кардашьян прервала телешоу, чтобы сделать замечание своим детям

Ким Кардашьян, как и любая мамочка, стала приводить своих детей к себе на работу. Только работа у телезвезды – появляться на различных шоу.

Так 21 июня вышел новый выпуск The Tonight Show с 41-летней Ким в качестве гостьи. Модель и бизнесвумен пришла в нью-йоркскую студию, чтобы рассказать о своей новой линии по уходу за кожей. Но на 1:20 беседы неожиданно прервала разговор с ведущим и сделала замечание своим детям, сидящим в зрительном зале

«Ребята, вы можете прекратить? Вы впервые на работе со мной, пожалуйста, - сказала Кардашьян, повернувшись в сторону. - Два моих мальчика здесь, и я слышу, как они шумят. Ребята, вы впервые на работе со мной, не устраивайте беспорядок, ну же!»

Камера показала, что в студии сидят 6-летний Сейнт и 3-летний Псалм – дети от рэпера Канье Уэста, - а также дочь подруги звезды по имени Реми. Малышам стало скучно и начала разговаривать во время записи программы. На видео их, правда, не слышно, но чуткий слух матери уловил «разговорчики в строю», и это помешало ей нормально беседовать с ведущим.

«Ребята, серьезно. Вам надо выйти!» - снова обратилась к детям Ким через какое-то время.

В итоге няня вынесла из студии малыша Псалма. Оказалось, что он был самым громким.

Ну да, приводить детей на работу бывает нелегко.

Смотрите также: