От выпускницы ВГИКа до режиссера: как складывалась карьера Ренаты Литвиновой и в чем состоит тайна ее личной жизни

О себе сценарист Рената Литвинова заявила порядка 30 лет назад. В 2000-м ее настигла популярность как актрису. Позже эффектная блондинка заявила о себе как режиссер и продюсер. Как складывалась карьера Ренаты — в материале Teleprogramma.pro.

Рената Литвинова: детство и начало карьеры

Рената Литвинова родилась в Москве 12 января 1967 года в семье врачей. Ее мама Алиса Михайловна Литвинова работала хирургом, папа – Мурат Аминович Вергазов, татарин по национальности, также был врачом. Девочку назвали в честь дяди – Ринат/Ренат. Ранее Литвинова утверждала, что по линии отца ее корни уходят к княжескому роду Юсуповых.

Когда Ренате был год, родители развелись, девочка осталась жить с мамой. А так как Алиса Михайловна много работала, по сути, Литвинова была предоставлена сама себе. К слову, фамилию она выбрала мамину.

В школьные годы Рената ходила в музыкальную школу по классу фортепиано и занималась легкой атлетикой. Хотя особо предрасположения к спорту не имела. За высокий рост, а он в итоге составил 176 см при весе 58 кг, одноклассники ее дразнили «Останкинская телебашня», а учителя считали, что она и вовсе «не от мира сего» — за особое видение мира.

Друзей Литвинова не имела, одевалась скромно, а свободное время проводила за чтением книг, особенно любила Гоголя. Позже она признается, что школьные годы вспоминает с отвращением.

После окончания школы Рената Литвинова решила поступать во ВГИК, чтобы обучаться сценарному ремеслу. Вступительные экзамены сдала на отлично. Уже будучи студенткой стала пользоваться особой популярностью среди представителей противоположного пола. Из-за яркой внешности Ренату постоянно приглашали на рекламные съемки и она с удовольствием соглашалась.

В 1992-м по дипломному сценарию Литвиновой была снята картина «Нелюбовь», которую считают первой в свободном отечественном кино. больше по теме «Хулиганье и кухонный воришка»: Литвинова показала домашнего питомца ЭркюляРежиссер и актриса приютила кота, который стал ее любимцем.

Рената Литвинова: кино, сериалы и театр

Актерский талант Ренаты Литвиновой открыла Кира Муратова. Хотя дебют ее как актрисы состоялся еще раньше. В 1989 году она сыграла эпизодическую роль в фильме Аллы Суриковой «Две стрелы. Детектив каменного века».

Литвинова привлекала к себе внимание журналистов и критиков манерой разговора и жестикуляцией.

Знакомство с Кирой Муратовой получилось спонтанным. Еще в 80-х режиссер прочитала работу Литвиновой «Принципиальный и жалостливый взгляд» и решила снять по нему картину, с самой Ренатой в главной роли. Но тогда студентка ВГИКа не снималась и сотрудничать им не пришлось.

Позже они встретились на одном из кинофестивалей и уже в 1994-м Рената Литвинова сыграла одну из главных ролей в фильме Киры Муратовой «Увлеченья». Ей досталась роль «странной» медсестры с таинственными монологами. Годом позже картина получила две премии «Ника» за лучшую режиссерскую работу и как лучший фильм.

Муратова и Литвинова сотрудничали три года. После этого Рената начала работать с Валерием Тодоровским. Вдохновившись одной из повестей Ренаты Тодоровский сам написал сценарий к фильму «Страна глухих», в котором снялась и Литвинова.

Широкую популярность Ренате Литвиновой принесла роль Альбины Ворон в сериале «Граница. Таежный роман», который вышел на экраны в 2000-м.

В начале своей актерской карьеры Литвинова успела поработать и за рубежом. Она снялась в эпизодической роли «Чемоданы Тульса Люпера: моавитская история», режиссером которой был английский режиссер Питер Гринуэй.

В 2006-м вышли сразу два фильма с Литвиновой. В картине «Жесть» она сыграла мстящую любовницу», а в комедийной мелодраме Алексея Балабанова «Мне не больно» ей досталась главная роль Натэллы Антоновны. Ради роли Рената сбрила брови, чтобы добиться эффекта в кадре. Все было не зря. Картина удостоилась нескольких наград.

В 2007-м Рената предстала в фильме «Жестокость», где сыграла одинокую женщину Зою Вяткину. Драма вызвала смешанные мнения среди критиков и зрителей.

В целом, к своим 55 годам Рената Литвинова снялась в более чем в тридцати фильмах.

Рената Литвинова: режиссер и сценарист

После успеха в качестве актрисы в сериале «Граница. Таежный роман» Рената Литвинова решила сосредоточиться на карьере режиссера и сценариста. Ее первая работа в двух амплуа называлась «Нет смерти для меня». Одну из ролей в фильме сыграла Нонна Мордюкова, для которой, как позже выяснилось, эта работа стала последней.

В 2002-м Литвинова представила свой новый фильм, к которому написала и сценарий, «Небо. Самолет. Девушка». Главную роль тоже сыграла сама.

В целом, в копилке работ Ренаты Литвиновой, где она выступает режиссером, сценаристом, продюсером и актрисой, сразу три картины: «Богиня: как я полюбила», «Последняя сказка Риты» и «Северный ветер».

В 2017-м Литвинова попробовала себя в качестве театрального режиссера. Рената представила пьесу «Северный ветер», а спустя три года сняла по ней одноименный фильм, в котором главные роли доверила Светлане Ходченковой, своей дочери Ульяне и сама появилась в кадре.

В целом, Рената Литвинова написала сценарии для 14 фильмов, озвучила четыре роли и выступала продюсером четырех картин.

Рената Литвинова: проекты, книги и реклама

Помимо режиссуры, сценарного дела, актерской карьеры и продюсирования, Рената Литвинова находила время для работы на телевидении, съемок рекламы и написания книги.

В 2003-2004 годах Литвинова была автором и ведущей программы «Ночные музы. Стиль от… Ренаты Литвиновой» на НТВ. В 2005-2006 на этом же канале вышла программа «Ночной сеанс с Ренатой Литвиновой». Параллельно на Муз-ТВ Литвинова вела «Синеманию», а годом позже — «Кинопремьеры с Ренатой Литвиновой». В 2007-м на СТС выходили «Детали с Ренатой Литвиновой».

Несколько лет спустя Литвинова всерьез увлекалась модой. В 2011-2012 на канале «Россия-Культура» она вела программу «Красота скрытого. История нижнего платья с Ренатой Литвиновой», а в 2013-м – «Пьедестал красоты. История обуви с Ренатой Литвиновой».

В 2007-м Рената Литвинова выпустила книгу «Обладать и принадлежать. Новеллы и киносценарии».

В 2014-м году Литвинова стала дизайнером, благодаря совместному проекту с известным брендом одежды Zarina. Итогом коллаборации стала коллекция одежды в стиле 50-х годов.

Стоит отметить, что Рената Литвинова после успеха в сериале «Граница. Таежный роман» стала лауреатом государственной премии-2001. После этого принимала участие в проекте Леонида Парфенова «Намедни. Наша эра».

Кроме того, большое внимание Литвинова уделяет рекламе. В разные годы она представляла уходовые средства «Диор», «Лореаль», «Фаберлик». Также снялась в кампаниях коньяка, мехового салона, часов, автомобиля, смартфонов LG и серии новогодних роликов для МТС.

Рената Литвинова: любимые фильмы и доход

Как и у любого человека, у Литвиновой есть ряд своих любимых фильмов. По душе Ренате «Баллада о солдате», «Чужие письма», «Романс о влюбленных».

В рейтинге российских знаменитостей по версии Forbes в 2017-м Литвинова заняла 45-ю строчку. Ее доход в тот год составил 600 тысяч долларов.

К слову, в 2015-м Литвинова купила квартиру в Париже. Недвижимость в одном из центральных районов столицы Франции, по оценкам экспертов, составляет не менее 500 тысяч долларов.

Рената Литвинова: личная жизнь

Личная жизнь Ренаты Литвиновой окутана тайной. Правда, в программе «Детектор лжи» на YouTube-канале Tatler Russia в марте 2021-го она призналась, что является бисексуалкой.

В Сети упорно говорят о том, что ее партнершей является певица Земфира, с которой Ренату связывает давняя дружба. Поговаривали, что они даже связали себя узами брака в Швеции, где разрешены однополые браки.

В своем инстаграме Литвинова часто публикует совместные с певицей снимки, чем подогревает интерес публики к их отношениям. Сама же Земфира утверждала еще в 2018-м, что они просто хорошие подруги, а у Ренаты есть любимый мужчина.

В молодости Литвинова дважды была замужем. Ее первым мужем стал кинопродюсер Александр Антипов. Их брак просуществовал всего год – с 1996 по 1997. Спустя четыре года после развода Литвинова вышла замуж за бизнесмена Леонида Добровского, которому в 2001-м родила дочь Ульяну. В 2007 году пара рассталась. К слову, слухи о нестандартной ориентации Литвиновой ходили с 2006-го.

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Рената Литвинова: внешность и фото без макияжа

12 января 2022-го Рената Литвинова отметила свое 55-летие. Актриса находится в превосходной форме, а ее внешность вызывает у поклонников только восхищение. Она не боится публиковать свои фото без макияжа, уверяя при этом, что не прибегает к помощи пластических хирургов.

Рената утверждает, что залог ее внешнего вида – ежедневый уход за кожей лица посредством всеми доступных средств и правильное питание.

Рената Литвинова: горячие фото

За долгие годы Рената Литвинова выработала свой собственный стиль. Она предпочитает наряды и макияж в стиле 50-х, за что ее называют «Русской Марлен Дитрих». Но и откровенные фотосессии в карьере актрисы тоже есть.

Кроме того, актриса не прочь показать свое тело, позируя в купальниках.

Рената Литвинова: последние новости

В сентябре прошлого года в галерее современного искусства «Триумф» Рената Литвинова презентовала авторскую выставку «Северный ветер» совместно с российским фотографом и дизайнером Гошей Рубчинским.

55-й день рождения Литвиновой обернулся скандалом. Актриса организовала вечеринку в ресторане на Патриарших прудах, где собрались многие звезды, но один из жителей близлежащих домов вызвал полицию, так как гости сильно шумели по 23:00. В заведение незамедлительно приехали сотрудники правоохранительных органов. По слухам, Литвинова ушла через черный вход.

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