«В настроении осеннего лягушонка»: Арзамасова засняла годовалого сына Авербуха в куртке с ушками на прогулке

На этот раз Арзамасова отправилась на прогулку с сыном. Она засняла его в коляске. Мальчик был в куртке цвета сочной травы с ушками на капюшоне. Он сначала был задумчивым, а потом начал улыбаться.

«Лев Ильич тоже почувствовал осень. Смотрит своим мудрым взглядом на опадающие листья, задумывается о своем, о детском, а потом вдруг улыбается и становится таким озорным и смешным. Наш маленький лев в настроении осеннего лягушонка», — написала актриса.

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