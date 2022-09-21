«В настроении осеннего лягушонка»: Арзамасова засняла годовалого сына Авербуха в куртке с ушками на прогулке

Лиза Арзамасова является известной актрисой. Она уже много строит карьеру в кино, но поклонники любят ее за одну из ролей в сериале «Папины дочки». Хотя Лиза успела повзрослеть и играет не только в кино, но и театре. А за последние два года она стала женой Ильи Авербуха и родила первенца — сына Льва.
В последнее время Лиза все чаще делится семейными кадрами. Она любит отдыхать на природе в компании мужа. Актриса также иногда посещает светские рауты и премии. Многие восхищаются ее утонченными образами. Свободное время она старается посвящать наследнику, который уже научился ходить.
На этот раз Арзамасова отправилась на прогулку с сыном. Она засняла его в коляске. Мальчик был в куртке цвета сочной травы с ушками на капюшоне. Он сначала был задумчивым, а потом начал улыбаться.
«Лев Ильич тоже почувствовал осень. Смотрит своим мудрым взглядом на опадающие листья, задумывается о своем, о детском, а потом вдруг улыбается и становится таким озорным и смешным. Наш маленький лев в настроении осеннего лягушонка», — написала актриса.
А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Лев Авербух. Фото: Global Look Press
Мальчик произвел фурор. Пользователи Сети отметили, что у него глаза, как блюдца. Многие поразились тому, как он похож на маму. «Чудесный малышок», «Левушка, какой же ты сладенький!», «Глаза как два земных шара!», «Такой очаровательный, эти глазки», «Ох, уж эти глаза», «Он прям мама вылитый», — стали писать подписчики.
Лиза Арзамасова. Фото: соцсети звезды