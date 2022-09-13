Отдыхают парами: Арзамасова в пальто и шортах щегольнула с Авербухом, а Медведева – с Милохиным

Примечательно, что недавно Арзамасова устроила отпуск с мужем в Армении. Она также делилась трогательными кадрами с сыном, который научился ходить.

Свободное время актриса предпочитает посвящать семье. На этот раз она отправилась в спортивный комплекс вместе с мужем и встретила Евгению Медведеву.

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