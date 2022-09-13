Отдыхают парами: Арзамасова в пальто и шортах щегольнула с Авербухом, а Медведева – с Милохиным

Лиза Арзамасова уже много лет строит карьеру в кино. Зрители знают ее благодаря сериалу «Папины дочки». Она продолжает сниматься в новых проектах. Также артистка играет в театре. Она смогла обрести счастье в личной жизни. Уже больше года звезда счастлива в браке с Ильей Авербухом и растит сына Льва.
Примечательно, что недавно Арзамасова устроила отпуск с мужем в Армении. Она также делилась трогательными кадрами с сыном, который научился ходить.
Свободное время актриса предпочитает посвящать семье. На этот раз она отправилась в спортивный комплекс вместе с мужем и встретила Евгению Медведеву.
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Лиза облачилась в свитер оверсайз и мини-шорты. Лук дополнило пальто серого цвета. Она предпочла сделать акцент на стройные ноги. Актриса обняла молодую фигуристку. Она призналась, что совершенно случайно ее встретила.
Оказалось, что Арзамасова с мужем пришла пострелять из лука. Там же оказался Даня Милохин, который выступал с Медведевой в «Ледниковом периоде» и делал вид, что крутит с ней роман. На этот раз Евгения наблюдала за ним и называла Робином Гудом.