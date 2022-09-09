Бежит и падает с улыбкой: Арзамасова подловила кроху-сына Авербуха на пляже в тельняшке и шортах

Лиза подловила годовалого сына, который не шел, а бежал по пляжу. Он был в тельняшке и шортах. Лев падал, но с улыбкой поднимался и продолжал бежать.

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«Солнечного настроения и солнечных мыслей вам от Льва Ильича», – заявила артистка.

Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что он очень похож на маму. «Боже, какой милый малыш», «Какой же чудесный», «Какой уже выразительный взгляд у этого пупса», «Очень солнечный малыш!», «Глаза мамины», «А как звучит красиво и величественно…. Лев Ильич!» — стали писать подписчики.