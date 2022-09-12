«Остались последние штрихи»: Бузова в платье со змеиным принтом и укороченной косухе предстала в своей новой квартире

Ольга Бузова является одной из самых известных персон в России. Она ведет передачи и дает концерты. Блондинка не перестает работать над собой. Примечательно, что телеведущая в 36 лет мечтает о семье.
Недавно она заинтриговала фанатов, показав номер, который снимала в турецкой гостинице — он утопал в цветах. Более того, звезда не скрывает, что в любой момент может выйти замуж.
Недавно Ольга провела время на море. Она то и дело хвасталась легкими летними нарядами. А вернувшись в Москву, артистка сразу приступила к работе. Она не раз говорила, что содержит себя сама, а также помогает родным.
12 сентября артистка предпочла покрасоваться в платье миди с принтом под змею и укороченной косухе. Босоножки дополняли ее образ, несмотря на холодную погоду.
«Ну что, мои хорошие! Если бы вы только знали, куда я еду сейчас! Остались последние штрихи!» — призналась телеведущая.
А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Мне не верится! Боже! Столько сил, времени, души! Я все сделала сама», — заявила она.
Бузова показала пол, сделанный под дерево, а также еще одну зону, где выложена плитка под мрамор с золотыми вставками. Артистка готовится к скором времени заехать в свою новую квартиру в Москве, которая ей обошлась в 120 миллионов рублей. Несколько лет там шел ремонт, который вот-вот завершится.