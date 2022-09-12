«Остались последние штрихи»: Бузова в платье со змеиным принтом и укороченной косухе предстала в своей новой квартире

Ольга Бузова является одной из самых известных персон в России. Она ведет передачи и дает концерты. Блондинка не перестает работать над собой. Примечательно, что телеведущая в 36 лет мечтает о семье.

Недавно она заинтриговала фанатов, показав номер, который снимала в турецкой гостинице — он утопал в цветах. Более того, звезда не скрывает, что в любой момент может выйти замуж.